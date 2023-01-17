أسعار الأسماك اليوم في معارض «أهلا رمضان».. أقل 30% عن الأسواق

تمثل متابعة أسعار الأسماك اليوم، أهمية بالنسبة لربات البيوت، وشريحة كبيرة من المواطنين، نظرا لانخفاضها عن أسعار اللحوم البيضاء المتمثلة في الدواجن واللحوم الحمراء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء الاقتصادية، عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع المختلفة في المنافذ ومعارض «أهلا رمضان».

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار الأسماك اليوم في منافذ الجمعيات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»، وبأسعار أقل 30%، من مثيلاتها، وأيضا أسعار الأسماك في سوق العبور، وفقا لما أعلنه الموقع الالكتروني له.

أسعار الأسماك اليوم في معارض «أهلا رمضان»

وجاءت أسعار الأسماك اليوم في معارض «أهلا رمضان»، كالتالي:

- سعر كيلو سمك من نوع شبار يتراوح بين 40 لـ55 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو سمك من النوع البوري بين 65 لـ85 جنيها.

- سعر الكيلو سمك مستورد روسي، أو ياباني بـ60 جنيها.

- سعر كيلو سمك فيليه المجمد بـ95 جنيها.

- سعر كيلو كاليماري المجمد سجل 140 جنيها.

- كيلو جمبري يبدأ سعره من 140 وحتى 180 جنيها حسب الحجم.

- سعر كيلو سمك باغة المجمد بـ43 جنيها.

- سمك الكيلو من سمك سردين مجمد بـ40 جنيها.

- سعر كيلو سمك الرنجة سجل 38 جنيها.

- سعر كيلو سمك المكرونة جاء بـ50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجلت أسعار الأسماك اليوم، في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق كما يلي:

- البلطي البلدي تراوح سعره بين 38 لـ42 جنيها.

- البلطي الأسواني تراوح سعره بين 20 لـ45 جنيها.

- كما تراوح سعر الفليه البلطي بين 30 لـ170 جنيها.

- قشر بياض بين 75 إلى 105 جنيهات.

- سعر ثعابين بين 50 لـ250 جنيها.

- فيما تراوحت أسعار أسماك «سبيط - كاليماري - سابيا» بين 120لـ220 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا بين 30 لـ80 جنيها.

- جاء سعر كيلو الجمبري جامبو بـ365 لـ445 جنيها.

- فيما تراوح سعر كيلو البوري بين 64 لـ84 جنيها.

- الوقار بين 75 لـ125 جنيها.

- سعر السردين بين 35 لـ65 جنيها.

- فيما تراوح سعر كيلو الماكريل بين 25 لـ35 جنيها.