إقبال متزايد على معارض أهلا رمضان للاستفادة بتخفيضات 30% على السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزايد إقبال المواطنين على مستوى المحافظات لشراء احتياجاتهم من السلع من معارض «أهلا رمضان» والتي تم تدشينها في المحافظات تسهيلا على المواطنين، إذ تستمر المعارض لمدة 3 شهور حتى انتهاء شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

ووفقا للاتفاق الذي تم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، فإن أسعار السلع المتاحة من قبل العارضين في معارض أهلا رمضان تشهد تخفيضات بنسبة تصل إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية.

وتطرح وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان كالتالي:

** الأرز المُعبأ يبدأ سعره من 14 إلى 18 جنيهًا.

** السكر يبدأ من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

** المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

** الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

** العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

** الزيت من 29 جنيهًا إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

** اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

** اللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها.

** اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

توقيت انتهاء معارض أهلا رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار جميع معارض أهلا رمضان التي تم تدشينها بواقع 5 معارض في كل محافظة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.