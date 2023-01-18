خبير اقتصادي: المناخ الإقليمي للشركات الناشئة يتمتع بإمكانات هائلة

استضافت القاهرة، مؤتمر Mindsalike التاسع عشر، للشركات الناشئة وعدد من رواد الأعمال، وقال الحاضرون إن قطاع الشركات الناشئة بمصر يعتبر في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التمويل الذي جرى الحصول عليه في ديسمبر 2022، بإجمالي 45.7 مليون دولار.

الجهات الفاعلة الرئيسية في مختلف المجالات

وشهد المؤتمر مشاركة رواد الصناعة من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا العقارية، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية في مختلف المجالات مثل العقارات، البنوك، الجهات الحكومية، الصناعة، الخدمات القانونية، والطاقة.

مصر والمنطقة بأكملها غنية بالمواهب

وقال خبير ريادة الأعمال، محمد الطناحي، إن مصر والمنطقة بأكملها غنية بالمواهب والطموح والإمكانيات، وأن من المهم هو جمع الأشخاص المناسبين معًا لبناء ومشاركة الأفكار والتعاون لإيجاد حلول هامة لمختلف التحديات.

وأضاف في كلمته، أن المناخ الإقليمي للشركات الناشئة يتمتع بإمكانات هائلة، ولا نزال في بداية هذه الرحلة المثيرة، بانضمام العديد من رواد الأعمال البارزين الفترة المقبلة.