سيدة تنجب 10 مرات قيصريا وتنتظر الطفل الـ11.. حالة نادرة في «قصر العيني»

خوف متسمر وحالة من الألم تعيشها المرأة عند الولادة القيصرية، ورغم ذلك هناك حالات غريبة ونادرة يتوقف أمامها الأطباء، منها سيدة مصرية وضعت 10 أطفال عن الطريق الجراحي، مسجلة رقمًا قياسيًا في عدد مرات الإنجاب قيصريا، والأغرب أنها تستعد بعد أقل من 3 أشهر، لاستقبال الطفل الحادي عشر، بالطريقة ذاتها.

الحالة الفريدة من نوعها، يحتضنها مستشفى قصر العيني، وتبحث عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في عدد مرات الولادة بعملية قيصرية.

سيدة تضع 10 أطفال قيصريا وتنظر الـ11

يقول الدكتور أحمد حمدان، طبيب النساء والتوليد، لـ«الوطن»، إن هذه المرة الأولى التي يرى فيها سيدة تلد قيصريًا 10 مرات، وتقترب من ولادة الطفل الـ11 بنفس الطريقة: «أقصى حاجة شوفتها واتعاملت معاها، كانت ولادة 8 أطفال بعملية قيصرية، لكن 11 أمر غريب، أول مرة تقابلني، أو حتى أسمع عنها».

أنجبت السيدة 10 أطفال من قبل، وفي 6 مرات وضعت الرضيع في الشهر السادس، و4 مرات قبل الميعاد المُحدد، عاش منهم اثنان فقط، بحسب الطبيب: «الأطفال بتتولد بتشوهات في الأعضاء والقلب، فبتتوفى، ودي مشكلة تعاني منها السيدة».

تجهيزات استثنائية وطبيب متخصص

تعد حالة هذه السيدة من الحالات الصعبة التي واجهت الأطباء، وتحتاج لتجهيزات مناسبة أثناء عملية الولادة القيصرية رقم 11، فمن المحتمل أن يحدث التصاق الرضيع ببطن أو أمعاء أو مثانة الأم، وأيضًا يمكن أن يسبب تشوهات بأعضاء الأم.