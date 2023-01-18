البيت المحمدي يحتفي بذكرى رائد العشيرة المحمدية

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث، اليوم عقب صلاة المغرب بمقره بالمقطم، مجلسًا حديثيًا لإقراء وإجازة كتاب «الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفية» للإمام أبى نُعيم الأصفهاني، وملتقىً صوفيًا بعنوان: «الطريقة المحمدية.. دعوةً وأصولًا ومنهجًا»، بمناسبة الاحتفال بـالذكرى الخامسة والعشرين لانتقال فضيلة الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.

يذكر أن الشيخ محمد زكي، من مجددي التصوف في العصر الحديث، وله العديد من المؤلفات منها أبجدية التصوف، وكان مؤسسًا لمجلة المسلم وكتبت عنه أكثر من عشر رسائل علمية ماجستير ودكتوراه بجامعات الأزهر والمنوفية.

ومنها رسالة دكتوراه بعنوان «جهود الشيخ محمد زكي إبراهيم في الدعوة إلى الله تعالى»، ورسالة ماجستير بعنوان «اتجاهات الإصلاح والتجديد الصوفي عند الإمام الطوسي ومحمد زكي إبراهيم» ورسالة ماجستير بعنوان «مجلة المسلم ودورها في الدعوة إلى الله تعالى»