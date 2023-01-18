عضو «غرفة الذهب»: تحديد أفضل وقت للشراء «صعب».. وإقبال كبير على السبائك الذهبية (حوار)

كشف المهندس رفيق عباس، عضو شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، عن انتعاش مبيعات الذهب هذه الفترة وخاصة على السبائك الذهبية، أكثر من المشغولات حيث يحاول المواطنون الاستثمار أو الاحتفاظ بأموالهم بهذه الطريقة.

وتراجعت أسعار الذهب منتصف اليوم، مقارنة بالصباح بفارق 11 جنيها، وسجل عيار الذهب 24 سعر 2046 جنيه وعيار 21 الذي يعد أكثر مبيعا سعر 1790 جنيها، فيما وصل عيار 18 إلى 1534 جنيها، وبالنسبة لعيار 14 بـ 1197 جنيه، والجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 قبل الضريبة والدمغة والمصنعية 14320.

ودائما ما يحير المواطنين تساؤلات كثيرة عن الذهب، سواء متى يمكنهم الشراء أو البيع؟، وهل سيرتفع مرة أخرى أو سيستمر في التراجع؟، وماذا عن المبيعات هذه الأيام؟، كل ذلك الأسئلة يجيب عليها المهندس رفيق عباس عضو شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، خلال حواره مع «الوطن».

ما الذي يتحكم في أسعار الذهب؟

أسعار الذهب التي يتحكم بها ثلاثة أشياء، سعر البورصة العالمية، وسعر الدولار بالنسبة للجنيه، والعرض والطلب في السوق المصري، فالبورصة لا تتغير بقوة ولكن الدولار يتغير، والطلب في مصر يتغير.

ماذا عن مبيعات الذهب في الوقت الحالي؟

هناك انتعاش كبير في مبيعات الذهب هذه الأيام ولكن ليس على المشغولات، بل على السبائك الذهبية، حيث يتهافت الكثير من المواطنين على شرائها من أجل الاستثمار أو الادخار.

لماذا يشتري المواطنين حاليا السبائك الذهبية؟

يشتري المواطنين سبائك الذهب لأنها أقل مصنعية عن المشغولات لذا تجعلهم يحافظون على أموالهم أي يعتبرونها ادخار أو استثمار لهم، ولكن ذلك يعني أن الطلب عليه أكثر من العرض لأننا حاليا لا نستورد الذهب بسبب الدولار ونعتمد على السوق المحلي، وعدد الذين يبيعون الذهب أقل من الذين يشترون، فبالطبع السعر أعلى من الطبيعي نتيجة الطلب.

هل هناك توقيت مناسب لشراء الذهب؟

لا أحد يمكن أن يتوقع أسعار الذهب سواء كانت سترتفع أم ستتراجع، لذا لا يمكن تقديم نصيحة بتوقيت معين للشراء.

ما النصائح التي يمكن تقدمها للمواطنين عن الذهب؟

إذا كان الشخص يمتلك أموال يمكن شراء الذهب، وفي حال امتلاك المعدن الأصفر وغير مضطر لبيع الذهب الأفضل الاحتفاظ به.