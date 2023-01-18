11 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم بمصر

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء مقارنة بمثيلتها صباح اليوم بواقع 11 جنيها، حيث سجل عيار الذهب 24 الأكثر نقاء 2046 جنيها مقارنة بـ2057 صباح اليوم الأربعاء.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل عيار21 والذي يعتبر الأكثر مبيعا سعر 1790 جنيها مقارنة بـ1800 جنيه في التعاملات الصباحية، أما الذهب عيار 18 فسجل 1534 جنيها في معاملات منتصف اليوم مقارنة بـ1543 صباح اليوم، أما عيار 14 فسجل 1197 جنيها بدلا من1200 جنيه صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل الجنيه الذهب البالغ وزنه 8 جرام عيار 21 قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 14320 جنيها في معاملات منتصف اليوم، ليواصل انخفاضه والذي بدأ صباح اليوم بسعر 14400 جنيه.

سعر الأوقية عالميا اليوم

وطبقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية شهدت المعاملات اليوم ارتفاع في السعر العالمي للأوقية، وثبات نسبي في السعر المحلي مقارنة بأسعار أمس ليصل سعر الأوقية 1917 دولار.