النائب هشام الحصري: زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين على التوسع في زراعته

أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250جنيها، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي 880 جنيه، ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلى ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح 1250جنيها.

وقال الحصرى، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين عن زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

زيادة حجم الإنتاج الزراعي

وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصري وأولويات الدولة في زيادة حجم إنتاجها الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك في إطار دورها الرقابى والتشريعى التي تقوم به تحت القبة فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.

وأكد الحصرى، أنه سبق وتوقع منذ شهر تقريبا أن تكون تلك الزيادة الجديدة 1250 جنيها، وذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بتشجيع المزارعين علي زراعة القمح.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.