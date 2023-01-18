البنك المركزي: الدولار يتراجع عالميا إلى أقل مستوى منذ 7 أشهر

سجل مؤشر الدولار تراجعاً على المستوى العالمي بنسبة 1.61%، محققاً بذلك أضعف مستوى له منذ شهر يونيو 2022، وأسوأ أداء أسبوعي له على مدار 9 أسابيع أيضاً.

لماذا تراجع سعر الدولار عالميا ؟

ووفقاً لنشرة البنك المركزي الأسبوعية، عن الفترة من 6 لـ 13 يناير الحالي، فقد شهدت العملة الأمريكية انخفاضا بسبب تسعير الأسواق أو توقعاتها بتوجه «الاحتياطي الفيدرالي» لإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

توقعات بتراجع الدولار بعد انخفاض معدلات التضخم

وتابعت النشرة التي تقيس أداء الأسواق العالمية والعديد من المؤشرات، بأن التوقعات السلبية تجاه الدولار نتجت عن انخفاض معدلات التضخم وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما دعم بدوره تكهنات الأسواق بشأن تحول في مسار رفع أسعار الفائدة لتصبح بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من شهر فبراير المقبل.

انخفض الدولار بنسبة 0.91% خلال جلسة الخميس، على خلفية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، التي أكدت بلوغ التضخم ذروته بالفعل.

ومن ناحية أخرى، أدت إجراءات إعادة فتح الصين إلى انتعاش معنويات المخاطرة، ما دفع بتقليص الطلب على الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً.

سعر الين الياباني

وفي نفس الوقت ارتفعت جميع عملات العشر دول الكبار الأخرى بقيادة الين الياباني الذي ارتفع على خلفية تحول الأسواق نحو تسعير تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال نهاية الأسبوع، تأججت التكهنات بشأن قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وذلك بعد ورود تقرير يشير إلى قيام صانعي السياسة بالنظر في تعديل مشترياتهم من السندات في الاجتماع المقبل.

سعر اليورو

كان اليورو ثاني أفضل العملات أداءً بين نظرائه في مجموعة العشر، إذ ارتفع بنسبة 1.75% مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع.

في بداية الأسبوع، صعد اليورو بعد صدور بيانات العمل وثقة المستهلك الأقوى من المتوقع، ما دفع بزيادة توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

أشارت مجموعة من المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع بنبرة مائلة نحو تشديد السياسة النقدية إلى التزامهم بإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف.

كان اليورو قد ارتفع يوم الخميس، إلى أقوى مستوى له منذ أبريل، ليستقر عند 1.085 مقابل الدولار. وسجل الجنيه الإسترليني مكاسب أقل بنسبة 1.11%، مستفيدًا من ضعف الدولار.

ومع ذلك، أدى كل من حالة عدم اليقين بشأن موجة الاحتجاجات التي تحدث في القطاعات الرئيسية والانكماش الحاد في إنتاج المصانع إلى تقليص المكاسب.

سعر الروبل الروسي

تفوق الروبل الروسي في الأداء، إذ ارتفع بنسبة (+5.05%)، محققًا بذلك مكاسب بأعلى معدل له منذ منتصف شهر يوليو 2022 على خلفية زيادة المعروض من الدولار، وتحسن معنويات المخاطرة.

حقق الروبل مكاسب عندما بدأ المصدرون – الذين اشتروا عملات أجنبية قبل بداية العام الجديد في محاولة للتحوط – في بيع الدولار الذي حصلوا عليه بعد انتهاء العطلات.

أعلنت كل من وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا عن خطط لاستئناف عمليات سوق تداول النقد الأجنبي، وبيع 785 مليون دولار من العملات الأجنبية في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير، وذلك بناءً على الفائض / العجز في إيرادات النفط.