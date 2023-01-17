خبير شؤون أوروبية لقناة الحياة: بنوك الطعام البريطانية غير قادرة على توفيره للمحتاجين

كشف خالد مصطفى الخبير في الشئون الأوروبية، تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، مشيرًا إلى أن استطلاع رأي أٌجري حديثًا، توصل إلى أن 46% من بنوك الطعام البريطانية غير قادرة على توفير الطعام للمحتاجين خلال العام الحالي 2023.

استقطاع 23 ألف وظيفة لضباط الشرطة في بريطانيا

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه خلال الفترة الماضية وبسبب تدني أجور جهاز الشرطة البريطاني حدث استقطاع لـ23 ألف وظيفة من وظائف ضباط الشرطة في بريطانيا.

راتب ضابط الشرطة البريطاني 15 ألفا سنويًا

وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في زيادة الجريمة بنسبة 80% في العاصمة البريطانية لندن، لافتًا إلى أن المواطن البريطاني يرفض العمل كضابط شرطة، بسبب تحديد الحكومة البريطانية لراتب سنوي 19 ألف جنيه استرليني لضابط الشرطة، لافتًا إلى أنه سيحصل في يده على 15 ألف جنيه استرليني بعد خصم الضرائب، مشددًا على أن هذا الراتب لن يمكنه سوى من استئجار ستديو مفروش ولن يستطيع الحصول على الطعام.

وأكد وجود حالة من الإحباط في وسط ضباط الشرطة في بريطانيا، بسبب عدم قدرتهم على الاعتصامات، وأن عددا كبيرا من الضباط الكبار ينوون الاستقالة بسبب تدني الرواتب.