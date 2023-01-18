افتتاح أول معرض لـ«أهلا رمضان» في كفر الشيخ بمدينة بلطيم.. تخفيضات 30%

افتتح، منذ قليل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، معرض «أهلا رمضان»، بجوار سوق مدينة بلطيم العمومي، في محافظة كفر الشيخ، للسلع الغذائية، واللحوم الطازجة، والأسماك، اليوم الأربعاء، وذلك وفق رؤية الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% حتي 30% في بعض المنتجات، بهدف رفع أي أعباء عن كاهل المواطنين، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

معارض «أهلا رمضان»

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أننا مستمرون في فتح المزيد من معارض «أهلاً رمضان»، داخل مدن ومراكز المحافظة، بهدف توفير سبل الحصول علي السلع الغذائية واللحوم، والدقيق، والسمن، بأسعار مخفضة تصب في مصلحة المواطنين في شتى ربوع المحافظة.

معارض «أهلا رمضان» توفر السلع الغذائية

ومن جانبه، أشار عماد حبيب، مدير مديرية التموين، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معرض أهلاً رمضان في بلطيم بكفر الشيخ، الذي تم افتتاحه اليوم من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يهدف لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع لأبناء مركز بلطيم، وقري الساحل، بتخفيضات تبدا من 20% حتي 30%، علي السلع الغذائية، والأسماك، واللحوم، والدقيق، والزيت، والسكر، وغيرها من السلع بما يعود بالنفع علي المواطنين من أبناء المركز، بهدف محاربة احتكار السلع وجشع التجار.