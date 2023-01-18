نقيب الفلاحين بالإسكندرية: قرار زيادة سعر توريد أردب القمح أعاد لنا الحياة

عمت الفرحة بيوت مزارعي القمح في قرى البنجر بمحافظة الإسكندرية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح بنسبة 25٪؛ ما سيعوض الفلاح عما يبذله من مجهود ويخفف عليهم أسعار السماد والكيماوي ويساهم في تحقيق مكاسب لم تكن متوقعة.

الفرحة عمت بيوت الفلاحين

وقال رمضان الفخراني نقيب الفلاحين في الإسكندرية والمقيم بقرية الشيخ مصطفى إسماعيل إحدى قرى البنجر لـ«الوطن»، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح بنسبة 25٪ قرار رائع ومفرح جدًا وتلقاة مزارعي القمح بفرحة كبيرة.

مزارعو الإسكندرية: نزرع 70٪ من أراضينا قمح

وأضاف نقيب الفلاحين: «نحن في قرى البنجر نعد أكبر مساحة غرب محافظة الإسكندرية في زراعة القمح، بنحو 100 ألف فدان منزرع منها 70 ألف فدان قمح، وهذا يشير إلى نسبة الفرحة التي عمت كل البيوت بقرانا والجميع تبادل التهاني بسبب هذا القرار ونتقدم كمزارعين وفلاحين جميعًا بالشكر لرئيس الجمهورية، الذي يشعر بمعاناة المزارع ويصدر التوجيهات لتخفيف العبء عنة، ونؤكد على دعمنا الدائم لرئيس الجمهورية وأننا جميعًا داعمين للوطن وسنبذل قصارى جهدنا ليكون محصول القمح هذا العام أفضل من أى عام سابق كتعبير عملي من المزارعين على هذا القرار الذى أعاد لنا الحياة».