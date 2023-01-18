«الشعب الجمهوري» يشيد بقرار زيادة سعر توريد القمح: سيوفر العملة الصعبة

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سعر توريد إردب القمح

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين سيدفع الفلاحين لزيادة رقعتهم الزراعية بمحصول القمح خلال موسم الشتاء، ما يسهم في زيادة زيادة معدل الإنتاج المحلي من المحصول الاستراتيجي الذي يعد العمود الفقري لكل المنتجات، كونه مادة خام مهمة لأي منتج صناعي.

المكتسبات الممكن تحقيقها بقرار زيادة الإردب

وبسؤاله عن أهم المكتسبات التي من الممكن تحقيقها بقرار زيادة إردب القمح، قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، «قرار زيادة الإردب سيرفع من معدل الناتج المحلي للقمح، ما يسهم في تقليص حجم الاستيراد منه، ويوفر العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري».

واختتم أبو هميلة حديثه، داعيا الجهات المعنية بالدولة، بتقديم الدعم الكامل للفلاح المصري، وإزالة كل العقبات التي تواجهه.