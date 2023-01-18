الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة الخميس.. شبورة مائية وانخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس لمحافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لتتوقع تراجع درجات الحرارة مع سقوط شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية قد تكون كثيفة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن طقس مدن القناة الخميس، يشهد تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات إقليم القناة والوجه البحرى خلال الصباح، وعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي قد تكون كثيفة أحياناً.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً في محافظات القناة

وبحسب ما سجلته أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، فإن قراءات الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة كما يلي:.

السويس: درجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 والصغرى 10 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة 39%، سرعة الرياح 8 كيلو في الساعة.

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 أما الصغرى 7 درجات، والرطوبة 47%، وسرعة الرياح 16كم/ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 10%.

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 75%، مع سرعة الرياح 19كيلو في الساعة، ونسبة سقوط الأمطار 10%