طقس مدن القناة غدا.. شبورة على الطرق وانخفاض درجات الحرارة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظات القناة غدا الأربعاء، موضحة وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا، مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.

شبورة مائية على الطرق

وذكر بيان الأرصاد الجوية أن الطرق المؤدية إلى محافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» وبعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري تشهد شبورة مائية خلال الصباح الباكر.

انخفاض الحرارة ليلا

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد الجوية درجات الحرارة بمحافظات القناة المتوقعة غدا الأربعاء كالتالي:

السويس: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9 درجات، وسرعة الرياح 13 كيلو مترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 45%، ونسبة سقوط الأمطار 10%.

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات، وفرصة سقوط الأمطار 10%، ونسبة الرطوبة 54%، وسرعة الرياح 18 كيلو مترا في الساعة.

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 16 درجة، وفرصة سقوط الأمطار 10%، ونسبة الرطوبة 77%، وسرعة الرياح 18 كيلو مترا في الساعة.