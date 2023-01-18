إنقاذ طفل وسيدة أصيبا باختناق بعد ابتلاع «حبة ذرة» وقطعة بصل ببنها الجامعي

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طفل وسيدة ابتلعا «حبة ذرة» وقطعة بصل حيث جرى نقلهم للمستشفى.

تفاصيل إنقاذ طفل شرق في حبة ذرة ببنها الجامعي

وكشف بيان من مستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، أنه جرى إجراء منظار شعب هوائية لطفل يبلغ من العمر سنتين ويخضع للعلاج منذ 4 شهور على أساس أنه مصاب بحساسية صدر، وبعد إجراء المنظار تبين أنه ابتلع «حبة ذرة»، كاملة ومستقرة في القصبة الهوائية اليمنى وجرى استخراجها بنجاح.

سيدة تبتلع فحل بصل بالقصبة الهوائية ببنها الجامعي

كما استقبلت المستشفى سيدة تبلغ من العمر 55 سنة، تعاني من اختناق وزرقة بالوجه، وبإجراء منظار طارئ تبين أنه عندما كانت تفطر السيدة في الصباح، ابتلعت «فحل بصل»، طوله 13 سم، واستقرت في القصبة الهوائية، وأدى إلى اختناق وزرقة بالوجه، حيث جرى إدخالها العمليات فورا واستخراج الجسم الغريب بنجاح وحالاته الآن مستقرة.

حيث أجرى العملية الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر، استشار مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدر بطب بنها، وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة هبة حمدي، والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة نهى هلال، والدكتورة دينا عفيفي والدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة إسراء أسعد والدكتورة محمد الخواجة والدكتورة سارة نبيل.

أوضح مدير مستشفى بنها الجامعي لـ«الوطن»، أن الحالتين ضمن 4 حالات جراحة، تم إجراؤها في قسم جراحة القلب والصدر، وكانت الحالة الأولى قلب مفتوح مشاركة القسم في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وهي حالة تغيير صمام ميترالي وإصلاح الثلاثي الشرفات، وأجرى العملية الدكتور باسم مفرح والدكتور يسري شاهين والدكتورة خديجة فتحي.