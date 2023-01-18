شعبة الخضراوات: نشهد انخفاضا في الأسعار ولا يوجد نقص بأي منتج

طمأن حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، المواطنين بشأن أسعار أصناف بعض الخضراوات والفاكهة، موضحا أن الأسعار شهدت انخفاضًا مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، ضاربًا على سبيل المثال، بأسعار الطماطم والبصل والخيار، إذ جاءت أسعارها في الوقت الحالي، أقل من العام الماضي بنسب من 10 لـ12%، كما أن الدولة المصرية لا تشهد أي نقص في أي صنف من الخضار والفاكهة.

مصر حققت اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة

أضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، «لدينا فائض من الموالح والفراولة والبطاطس والكرنب ويتم تصدير الفائض إلى الخارج»، كما ذكر أن أسعار البصل والفلفل والبطاطس، تشهد انخفاضًا يتراوح ما بين 10 لـ 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لدينا فائض من الموالح والفراولة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن لدينا فائض من الموالح والفراولة والبطاطس والبصل والرمان والخضروات والفاكهة، كما أن الأسعار مستقرة في الأسواق، كما أن أسعار الخضروات والفاكهة ليست مرتبطة بتحرك سعر الدولار لأنها تنتج محليا ولا يتم استيرادها، «أسعار الطماطم كانت تسجل نحو 12 جنيها للكيلو في أواخر ديسمبر الماضي والآن تراجعت أسعارها بعض الشيء».