«الزراعة» لقناة الحياة: نتوقع زيادة في محصول القمح بعد رفع سعر التوريد

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة طبقت منهجا علميا في تعاملها مع حصاد القمح، موضحا أن الموسم الماضي شهد حصد 3 ملايين و659 ألف فدان، وهذا الموسم نتوقع أن تكون الكمية أكبر.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة»: «حددنا السعر الاسترشادي بألف جنيه في البداية، وكان السعر أكبر من الموسم الماضي، والدولة قررت رفع سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها، لتحقيق دفعة معنوية للمزارعين».

المحاصيل الاستراتيجية أولوية للدولة المصرية

وتابع: «المحاصيل الاستراتيجية أولوية للدولة المصرية في القوت الحالي، وهناك دول معها أموال في ظل التحديات الحالية، لكن لا تستطيع توفير القمح، كما أن الدولة تحاول تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية».

وأضاف: «نتوقع الوصول لأكبر نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وهناك فرصة أن الفلاح يبيع زرعه بسعر مناسب يرضيه ويشجعه على الزراعة».

مصر قادرة على زراعة عباد الشمس

وأكد أن مصر قادرة على زراعة عباد الشمس لتوفير الزيوت: «موجود عندنا معاصر وأماكن تصنيع وإنتاج الزيوت وطفرة كبيرة في إنتاج التقاوي وطفرة في تحديث أساليب نظم الزراعة، ببحث علمي واعي».

وقرر مجلس الوزراء، اليوم، وفقا للتوجيهات الرئاسية، زيادة سعر توريد القمح، إلى 1250 جنيها للإردب، بدلا من ألف جنيه.