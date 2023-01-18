نقيب الفلاحين بقنا: زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1250جنيها «خطوة إيجابية»

قال مدني الزغبي، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، إن قرار مجلس الوزراء، برفع سعر توريد أردب القمح زنة 150 كيلوجراما من 1000 جنيه إلى 1250 بزيادة قدرها 250 جنبه، خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح.

نقيب الفلاحين بقنا: اهتمام كبير بالمزارعين

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة سعر أردب القمح بعد زيادة طن القصب، دليل على اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بالمزارعين، بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الزراعة نتيجة التضخم الذي أصاب العالم وكل القطاعات في مصر.

الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية

وطالب «الزغبي»، المزارعين والدولة على أهمية نشر الوعي بالزراعات التعاقدية، والتي تهدف للحفاظ على المحاصيل الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مثل القمح والذرة الصفراء التي تدخل في الأعلاف والفول الصويا، وغيرها من الحبوب التي تجعلنا لا نحتاج للخارج في ظل الأزمات والحروب التي أدت قطع سلاسل الإمداد للسلع والتي تأثر بها العالم جميعا.

وطالب وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، بسرعة إقرار المرشد الزراعي للقيام بدوره لأنه بمثابة طبيب الأرض الذي يساعد على مشاكل الفلاح في الزراعة والاستغلال الأمثل باستخدام الطرق الحديثة في الزراعة.

كما أشار إلى أن رجوع المرشد الزراعي سيساعد على تنفيذ خطة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المهمة منها محصول الذرة الصفراء، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، خاصة أن مصر تستورد نحو 90٪ من منتجات الأعلاف، مما يسبب ارتفاع أسعار اللحوم.