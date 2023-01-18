تعليمات للمعلمين بشأن تصحيح امتحانات 3 إعدادي.. منها مراعاة تقدير الإجابة المشطوبة

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

بينما قالت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية خلال ورشة عمل، إن هناك تعليمات تقدير درجات امتحان الشهادة الإعدادية، والتي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبريى بديوان عام المديرية وحضرها جميع الموجهين.

وأوضحت أن عملية التصحيح يجب أن تجرى بعناية تامة وبكل أمانة وإخلاص، واعتبار الطالب (ابن - أخ - حفيد )، مؤكدة أمرين مهمين على مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وكذلك الورقة التي لم تحصل علي أي درجة وإعطاء كل ذي حق حقه، فأبناؤنا الطلبة أمانة بين أيدينا وهم مستقبل مصر.

ضوابط وآليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت تعقد ورش العمل يوميا للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، وهي كالتالي:

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح، إلا في الحالات الضرورية أو الإخلال بالتصحيح، شريطة توفر العدد الكافي من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خلل في التصحيح بإحدى الغرف أو أحد المظاريف يجرى إعادة تصحيحه.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه، والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة، وليست على إجابات الطالب .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- في حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر، والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يجرى تقديرها مرة أخرى، باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة، والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح، والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم، وجرى إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .