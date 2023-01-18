اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من القاهرة إلى أبوظبي الأولوية لـ «العمل العربي المشترك»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة «مصر والأردن والخليج» لمواجهة التحديات

من القاهرة إلى أبوظبي الأولوية لـ «العمل العربي المشترك»

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة حافز توريد إردب القمح من المزارعين

«مدبولي»: توفير 150 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي

السيسي في الإمارات للمشاركة بالقمة.. ويحضر اجتماع «قصر البحر» بمشاركة رجال الدولة ومسؤولين ومواطنين

خبراء: الهدف صياغة رؤية موحدة.. و«عبادي»: القمة تسهم في تعزيز الدور العربي عالميا.. و«علي»: اهتمام بملف «الأمن الغذائي»

المحلل الإماراتي جاسم خلفان: القاهرة وأبوظبي تضعان المصالح العربية المشتركة في صلب أي تجمع للقادة

الكاتب السعودي عماد المديفر: مصر قوة استراتيجية كبرى بالمنطقة وعلاقتها مع الخليج تاريخية

الصفحة الثانية

تنفيذا لتوجيهات «السيسي» إجراءات حكومية للحماية الاجتماعية والاقتصادية

مجلس الوزراء: زيادة حافز توريد الإردب للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها

الغالبية العظمى من الموزانة الجديدة التي يجري إعداداها هي لإجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن ونسعى لتعظيم هذا البند خلال الفترة القادمة

جهود مستمرة للدعم والتمكين

الصفحة الثالثة

«النواب»: الحكومة تهدف لتوفير الدعم اللازم لقطاعي «الزراعة والصناعة» وزيادة إجراءات الحماية للمواطنين

«قريطم»: زيادة حافز توريد إردب القمح تشجع المزارعين على توريده للدولة.. و«محسب»: الفترة المقبلة تشهد تطورا كبيرا في دعم القطاعات الإنتاجية

«الزراعة»: إجراءات الحكومة لإنتاج تقاوي عالية الإنتاجية واستنباط أصناف محلية أسهمت في زيادة محصول القمح

«القرش»: مساحات القمح تتخطى 3.8 مليون فدان.. وزيادة إنتاج الفدان بفضل الأصناف الجديدة

نقيب الفلاحين: زيادة حافز التوريد بشرة خير

«أبوصدام»: الرئيس يتبع نهجا غير مسبوق لزيادة إنتاج المحاصيل

«تجارية القاهرة»: المبادرة تخفض الأسعار وتوفر السلع والمنتجات

«التموين»: توافر السلع وضبط الأسعار أولوياتنا

«اتحاد الصناعات»: الدعم جاء في توقيت بالغ الأهمية.. ويوفر الدعم لخطوط الإنتاج

الصفحة الرابعة

قمة تضم قادة مصر والأردن والخليج لمواجهة تحديات المنطقة وبناء شراكات اقتصادية وتنموية

من «القاهرة» إلى «أبوظبي» الأولوية لـ «العمل المشترك»

السيسي يشارك في قمة «أبوظبي» ويحضر مجلس «قصر البحر»

خبير علاقات دولية: التعاون المشترك يسهم في تعزيز الدور العربي عالميا.. والتحديات الإقليمية والعالمية تفرض على القادة العرب المسارعة في اتجاه التضامن

دبلوماسية «المسارات الثلاثية».. قاطرة مصرية لخدمة القضايا العربية

«العبيدي»: تحركات «القاهرة» بداية لنظام إقليمي عربي.. و«الرقب»: نحن أمام مسار ثلاثي قوى تقوده مصر لإبداء المواقف والتنسيق لحل القضية الفلسطينية

الصفحة الخامسة

دبلوماسيون: اللقاء يمنح العمل العربي زخما ويتوافق مع رؤية مصر

«حليمة»: تعزيز التعاون يتيح فرصة تشكيل قطب عربي أفريقي في مواجهة التحديات العالمية.. و«الإسلامبولي»: التحامل مطلوب للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية

اقتصاديون: القمتان تستهدفان شراكات اقتصادية لتحقيق التنمية

«أنيس»: فرص واعدة للتعاون بين الخليج ومصر والأردن في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة حجم الصادرات

جهاز الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 774.2 مليون دولار في عام 2021 و920 ألفا حجم العمالة المصرية في الأردن

باحث سعودي: مصر قوة استراتيجية كبرى في المنطقة.. وعلاقتها مع دول الخليج تاريخية

اللقاء الأخوي يؤكد الموقف العربي الثابت لدعم القضية الفلسطينية والتصدي للميليشيات والجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها

الصفحة السادسة

«الوطن» ترصد مظاهر الاحتفالات وأجواء القداسات و«القاهرة والإسكندرية» والمحافظات

«الغطاس» عيد مسيحي بـ«طعم مصري»

لأول مرة.. البابا يترأس قداس العيد من القاهرة.. واحتفالات بالمحافظات

القس باسيليوس: العيد يمثل ولادة جديدة للإنسان وطاعة لله

كاهن «العذراء»: الاحتفالات تستمر 3 أيام وتعميد الأطفال فيه التماس للبركة

القمص شنودة منصور: إقامة القداس تكون ليلا كرمز للخروج من الظلمة إلى النور

كاهن «القديس بولس الرسول»: الأعياد تساوي بين البشر.. وترسخ للتواضع

الصفحة السابعة

مصر بتفرح.. في «الغطاس»

إطلاق «حمام أبيض» وتوزيع الكعك تقاليد يونانية على شواطئ الإسكندرية

«عجوز الغطاس ولقمة القاضي وصليب القصب».. العيد فرحة

«ماتلدا» تصنع «البلامبيصا» لأحفادها: «ربنا ما يقطع لنا عادة»

«القصب والقلقاس».. الأكثر رواجا في أسبوع العيد

ليلة عظيمة في كل الحضارات: الفراعنة ربطوها بالحصاد.. ومؤرخون إسلاميون وصفوها بـ «المفرحة»

كاهن كنيسة جوارجيوس: المصريون «مسلمين ومسيحيين» كانوا يخرجون معا للنيل للاحتفال

الصفحة الثامنة

«يد» مصر قوية

الفراعنة في طريق بلجيكا.. واحتجاج رسمي للجنة المنظمة للمونديال

ورطة كبرى

«السولية وعبدالمنعم وسافيو» يضعون «كولر» في موقف صعب.. و«حمدي» مصدر قلق جديد داخل الأهلي قبل القمة