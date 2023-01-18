نقيب الفلاحين لقناة الحياة: قرار رفع سعر توريد إردب القمح ممتاز

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القمح ممتاز في الوقت الراهن، وهناك زيادة كبيرة عن العام الماضي، والسعر الذي أعلنته الحكومة قبل زراعة المحصول.

وأضاف «أبو صدام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة «الحياة»: «الفلاحون زرعوا القمح على أساس 1000 جنيه، وبالتالي وصلت المساحة لـ3 ملايين و650 ألف فدان لأول مرة في مصر أي أن الفلاحين كانوا راضين بالـ 1000 جنيه».

الفدان ينتج حتى 24 أردبا

وتابع: «الفدان ينتج 24 إردبا يعني زيادة نحو 5000 جنيه للفدان الواحد، فالأردب 150 كيلو والطن نحو 6.5 إردب قمح، ويصل سعر الطن إلى 8000 جنيه، والعام الماضي كان 5».

أسعار المستلزمات الزراعية لم تزد بنفس القدر

واستطرد: «أسعار المستلزمات الزراعية لم تزد بنفس القدر، وكلمة السر هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهدف في الأساس لتحسين معيشة الفلاح لزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية»، مشيرا إلى أن أول حصاد للقمح في أبريل ويبدأ التوريد في 15 أبريل، وهناك من يمكنهم زراعة القمح المتأخر ويعطي إنتاجا جيدا، لكن وقت الزراعة المثلى في آخر 11 وأول 12 ويعطي أكثر إنتاجية.