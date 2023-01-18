شعبة الدواجن: من المتوقع استقرار الأسعار خلال أيام

أشاد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بقرار هيئة السلع التموينية عن إعلانها مناقصة لتوريد الذرة الصفراء، مؤكدا أن هذا الإعلان سيكون له دور كبير في ضبط أسعار الدواجن، موضحًا أن 90% من تكلفة الدواجن أعلاف، كما أن تراجع أسعار الأعلاف يساهم في تخفيض التكلفة على المربين، وعودة من خرجوا من دورات تربية الدواجن مرة أخرى إلى الأسواق.

الاهتمام بتعظيم صناعة الدواجن

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه من المتوقع استقرار أسعار الدواجن خلال 45 يومًا، مؤكدًا أنه من الضروري الاهتمام بتعظيم هذه الصناعة، إذ أن هناك لجنة مكونة من وزير الزراعة والبنك المركزي واتحاد منتجي الدواجن؛ لمتابعة إفراجات الأعلاف من المواني.

المناقصة تقضي على السوق السوداء للأعلاف

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ضرورة استدامة كميات الأعلاف لكي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الدواجن، متمنيًا وجود المزيد من مناقصات الذرة والصويا؛ للقضاء على السوق السوداء للأعلاف.