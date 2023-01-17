رئيس اتحاد منتجي الدواجن ليوسف الحسيني: انخفاض أسعار الدواجن 35% قريبا

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، لافتًا أن الدواجن هي البروتين الأرخص.

العالم تعرض لتحديات كبيرة

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن العالم أجمع تعرض لتحديات كبيرة ومصر جزء منه.

وأشار إلى أن الأعلاف تمثل 75% من قيمة طبق البيض، مشددًا على أن الحكومة تحركت لحل الأزمة، ورئيس الوزراء اجتمع مع اتحاد منتجي الدواجن وأمر بتدبير كميات من الذرة وفول الصويا على أن يتم توزيعها بواسطة اتحاد منتجي الدواجن.

مبالغة في أسعار بيع العلف وفول الصويا

ولفت إلى أن الاتحاد ناشد الحكومة بالتدخل، متوقعًا وجود مبالغة في بيع أسعار الأعلاف وفول الصويا والذرة، وأكد أن الحكومة تعاقدت على مناقصة لتوريد فول الصويا والذرة من أجل صناعة الأعلاف.

وتوقع رئيس اتحاد منتجي الدواجن أنه بمجرد إعلان الدولة عن هذه المناقصة تراجعت أسعار الأعلاف، متوقعًا أن تنخفض الأسعار 35% بعد توفير الحكومة للأعلاف وفول الصويا، وذلك بعد مرور 40 يوما وهي دورة تربية دواجن.