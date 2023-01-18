«التعليم» تعلن تفعيل منصة «أنا المعلم».. خصومات وكوبونات على السلع والخدمات

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية بشأن إطلاق مبادرة «رد الجميل للمعلم» من خلال تفعيل مبادرة أنا المعلم للأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، إطلاق الدولة مبادرة «رد الجميل للمعلم المصري» من خلال تفعيل مبادرة أنا المعلم لأعضاء هيئة التدريس، التي توفر لهم الوصول إلى سوق تضم مئات العلامات التجارية، وتمنحهم خصومات مميزة على السلع.

التسجيل على منصة أنا المعلم

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للمعلمين باستخدام تلك الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، والحصول على العروض، ويمكن التسجيل على منصة «أنا المعلم» باستخدام البريد الموحد المفعل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالتنبية على إصدار نشرة تعمم على جميع الإدارات والمدارس التابعة للمديرية، وتوضيح الاستفادة من الخدمات والعروض المقدمة من خلال المنصة لتحقيق الهدف المنشود من انطلاقها والمتمثل في تحقيق تميز خاص للمعلمين تقديرا من الدولة لقيمة المعلم في المجتمع.