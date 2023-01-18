وكيل «تموين المنوفية» لقناة الحياة: لدينا 44 معرض أهلا رمضان بالمحافظة

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن المحافظة بها 44 معرضا لـ«أهلا رمضان» على مستوى المحافظة، ونركز على السلع الاستراتيجية التي تهم كل منزل.

فتح المعارض من أول يناير

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على قناة «الحياة»، أنه جرى فتح المعارض من أول يناير التي كان لها مردود على الشارع المصري.

أسعار السلع في متناول الجميع

وتابع: «لدينا جميع السلع بأسعار في متناول الجميع وأقل من السوق بخصومات من 20% إلى 25%، ويأتي إلينا إمداد دائم من الوزارة، ولدينا ما يكفي لأكثر من شهرين».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ إقامة العديد من معارض «أهلا رمضان» بالمنوفية منذ بداية شهر يناير الجاري وحتى نهاية الشهر الكريم بتخفيضات تصل إلى 30%.