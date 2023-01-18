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قناة الحياة تنشر فيديو لإنشاء عمارات سكن كريم بالأقصر

كتب:

محمد متولي
06:16 م | الأربعاء 18 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لاستمرار العمل في مشروع إنشاء عمارات سكن كريم بمجلس قروي الشغب بقرية إسنا محافظة الأقصر، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

عمارات سكن كريم

ويستمر العمل في مشروع إنشاء عمارات سكن كريم بمجلس قروي الشغب، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز إسنا، ويأتي مشروع إنشاء 3 عمارات على مساحة 2000 متر مربع بإجمالي 24 وحدة سكنية.

حياة كريمة

ونشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، من قبل، فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة منشأة أبو عمر التابعة لمحافظة الشرقية بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا.

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