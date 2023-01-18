«جيهان توماس» أول مصرية تشارك في وضع 4 قوانين بأمريكا لقناة الحياة: أكافح للحفاظ على نجاحي

قالت المستشارة جيهان توماس، أول سيدة مصرية تشارك في وضع 4 قوانين بالولايات المتحدة الأمريكية، إن ما وصلت إليه من صياغة 4 قوانين جدد في أمريكا بدأ معها عبر مشاركتها في إحدى قضايا ضباط الهجرة الأمريكية، مشيرة إلى أن وصولها إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية جاء بعد معرفتها الجيدة للقوانين.

معرفة حيثيات القضايا

وأضافت «توماس»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها نجحت كذلك في الحصول على الأحكام بالقضايا الموكلة إليها لصالحها؛ الأمر الذي يأتي كخطوة تالية لمعرفة جيدة لحيثيات القضايا والإقناع ومعرفة القانون.

واستطردت: «الحاجة اللي بتعمل فلوس في مكتبي هو إني أكسب القضايا، لكن ده بيحمل عليا مسؤولية أكبر وبتجبرني إني لازم أكسب القضايا اللاحقة علشان أثبت نفسي وده كفاح كبير».