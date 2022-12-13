أبرز معلومات عن قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا»

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، القمة «الأمريكية- الأفريقية»، وسيتمحور هدف القمة، حول إثبات استمرار اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بقارة إفريقيا، في إطار استراتيجية «إفريقيا الجديدة»، التي تمّ الكشف عنها الصيف الماضي، وتأتي القمة بعد 8 سنوات على أول قمة من نوعها، والتي عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، سيتم الإعلان خلال القمة الأمريكية - الإفريقية التي ستستمر لثلاثة أيام «13-15 ديسمبر» عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ما قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا»

ويشهد اليوم الأول من القمة اجتماع وزراء التجارة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا «أغوا»، وهو تشريع وافق عليه الكونجرس الأمريكي في شهر مايو من العام 2000، والغرض من التشريع الأمريكي يتمثل في مساعدة اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة.

وفي شهر يونيو من العام 2015، تم تمديد القانون الأمريكي لمدة 10 سنوات بعد جدال حاد بين الإيجابيات والسلبيات، في حين أن أطول تمديد لقانون «أغوا» في تاريخه يوفر فوائد تجارية ملموسة للمنتجين الأفارقة لفترة من الوقت.

ويوفر قانون أغوا الأفضليات التجارية للحصص والدخول المعفى من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة لسلع معينة، ما يوسع الفوائد بموجب برنامج نظام الأفضليات المعمم «GSP»، وتجدر الإشارة إلى أن قانون «أغوا» وسّع وصول إلى الأسواق سلع المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبلدان المؤهلة، على الرغم من تضمين العديد من السلع الأخرى أيضا.