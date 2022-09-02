بايدن: تهديد رجال إنفاذ القانون أمر خطير وسأدافع عن الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لاتزال منارة العالم رغم الشوائب، مضيفًا أن بعض القوى مصممة على إعادة أمريكا إلى الوراء.

ووجه بايدن أشد توبيخ حتى الآن للجمهوريين وولائهم لسلفه دونالد ترامب، في خطاب مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في فيلادلفيا، وقال إنهم يزدهرون في ظل الفوضى، محذرًا من أن محاولاتهم لتقويض الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى عنف، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار بايدن، إلى أن لا يجب أن يكون هناك مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن القوى تريد العودة ببلاده إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار أو في الخصوصية، مضيفا: «سنتحد كأمة ونضمن حماية ديمقراطيتنا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن:الفرص والعدالة والحرية أمور يجب أن تحققها الديمقراطية

وأضاف الرئس الأمريكي،أن الفرص والعدالة والحرية أمور يجب أن تحققها الديمقراطية، وأوضح بايدن، أن «الأمر يعود لنا، والديمقراطية سوف نحميها ولدينا الشجاعة لذلك، وسوف نبني أمة لا تنسى أحدا»، مشيرًا إلى أن بلاده ستخلق ملايين الوظائف وستتتحول إلى اقتصاد بيئي أخضر.

بايدن: تهديد رجال إنفاذ القانون أمر خطير

وأشار بايدن، إلى أن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب يمثل تطرفا يهدد أسس الجمهورية، مؤكدًا، أنه سيدافع عن الديمقراطية بكل قوة، داعيا الأمريكيين للانضمام إليه.

وتابع بايدن قائلا، إن لا يمكن حب البلاد فقط عند الفوز بالانتخابات، مضيفا إن أمر خطير أن يتلقى رجال إنفاذ القانون ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» التهديدات.

وأضاف بايدن، أن بلاده عليها العمل على إنقاذ الديمقراطية من مخاطر الجمهوريين، مشيرا إلى يجب الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية والانتصار لها.

بايدن: ليس غالبية الجمهوريين من «ماجا»

وقال بايدين، إن ترامب والجمهوريون يمثلون تطرفا يهدد أسس بلاده وأن الكثير مما يحدث في البلاد ليس بالأمر الطبيعي، مضيفا إن ليس غالبية الجمهوريين من «ماجا».

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن ليس هناك شكًا في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويديره ويخيفه ترامب والجمهوريون من «ماجا» وهذا تهديد للديمقراطية.

وأضاف بايدن، أن جمهوريين ترامب وماجا يمثلون طرفًا يهدد أسس الجمهورية، موضحا: «لا يحترمون دستورنا، لا يؤمنون بسيادة القانون وهم لا يدركون إرادة الشعب».

بايدن: لن أقف أمام نظريات المؤامرة

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: «الآن على أمريكا الاختيار أن تمضي قدمًا أو تتراجع، لتكون أمة الأمل والوحدة والتفاؤل أو أمة الخوف والظلام.

وأضاف بايدن، أن لن يسمح بوجود عنف في هذا البلد، وتابع الرئس الأمريكي: «نحن نحترم اختلافاتنا السياسية»، وأشار إلى أن لن يقف أمام نظريات المؤامرة في هذا البلد، ولن يقف مكتوفا أمام رفض حرية التصويت.

بايدن: لن نسمح لأي شخص أو أي شيء بتمزيقنا

وأوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الديمقراطية لا يمكنها الاستمرار عندما يعتقد أحد الأطراف أن هناك نتيجتين فقط للانتخابات، إما أن يفوزوا أو أن يتعرضوا للغش، مضيفا أن هذا هو المكان الذي يوجد فيه الجمهوريون من «ماجا» اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وطلب بايدن، من مواطنيه الاتحاد للدفاع عن الديمقراطية الأمريكية بغض النظر عن الأيدولوجية السياسية، مضيفًا: «نحن الشعب لن نسمح لأي شخص أو أي شيء بتمزيقنا هناك مخاطر من حولنا».

من جانبه، قال السناتور الأمريكي الجمهورين ليندسي جراهام، تعليقا على خطاب بايدن إن الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياسات الرئيس الحالي، مضيفا في تغريدة، إن لا توجد مشكلة في روح أمريكا.