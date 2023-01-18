خريطة تنقلات قيادة الإدارة المحلية بسوهاج.. تشمل 9 تحركات
كتب:
شيماء دراز
11:06 م | الأربعاء 18 يناير 2023
محافظ سوهاج
شملت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي أعلنها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، بينها 9 حركات بمحافظة سوهاج.
حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات
تنشر «الوطن»، خريطة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي شملت 9 قرارات بمحافظة سوهاج.
- تضمنت القرارات تجديد ثقة باللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج.
- نقل محمد مصلح أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى محافظة أسيوط للعمل سكرتير عام بالمحافظة.
- -نقل علاء عبدالجابرعمر، سكرتير عام مساعد أسيوط إلى محافظة سوهاج للعمل سكرتير عام مساعد سوهاج.
تعيين 6 قيادات محلية بسوهاج
كما تم تعيين ونقل 6 قيادات محلية داخلية بمحافظة سوهاج هى:.
- تعيين هويدا شافعي بدوي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج.
- تعيين أحمد محمد محمود، رئيس حى غرب سوهاج.
- تعيين هلال زكي السيد، رئيس حى شرق سوهاج.
- تعيين حسين السيد علم الدين، رئيس مركز ومدينة أخميم تعيين، عاطف أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة جرجا.
- تعيين لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا.