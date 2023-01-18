خريطة تنقلات قيادة الإدارة المحلية بسوهاج.. تشمل 9 تحركات

شملت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي أعلنها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، بينها 9 حركات بمحافظة سوهاج.

حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

تنشر «الوطن»، خريطة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي شملت 9 قرارات بمحافظة سوهاج.

تضمنت القرارات تجديد ثقة باللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج.

نقل محمد مصلح أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى محافظة أسيوط للعمل سكرتير عام بالمحافظة.

-نقل علاء عبدالجابرعمر، سكرتير عام مساعد أسيوط إلى محافظة سوهاج للعمل سكرتير عام مساعد سوهاج.

تعيين 6 قيادات محلية بسوهاج

كما تم تعيين ونقل 6 قيادات محلية داخلية بمحافظة سوهاج هى:.