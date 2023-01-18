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خريطة تنقلات قيادة الإدارة المحلية بسوهاج.. تشمل 9 تحركات

كتب:

شيماء دراز
11:06 م | الأربعاء 18 يناير 2023
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

شملت الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي أعلنها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، بينها 9 حركات بمحافظة سوهاج.

حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 

تنشر «الوطن»، خريطة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات التي شملت 9 قرارات بمحافظة سوهاج.

  • تضمنت القرارات تجديد ثقة باللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج.
  • نقل محمد مصلح أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى محافظة أسيوط للعمل سكرتير عام بالمحافظة.
  • -نقل علاء عبدالجابرعمر، سكرتير عام مساعد أسيوط إلى محافظة سوهاج للعمل سكرتير عام مساعد سوهاج.

تعيين 6 قيادات محلية بسوهاج

كما تم تعيين ونقل 6 قيادات محلية داخلية بمحافظة سوهاج هى:.

  • تعيين هويدا شافعي بدوي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج.
  • تعيين أحمد محمد محمود، رئيس حى غرب سوهاج.
  • تعيين هلال زكي السيد، رئيس حى شرق سوهاج.
  • تعيين حسين السيد علم الدين، رئيس مركز ومدينة أخميم تعيين، عاطف أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة جرجا.
  • تعيين لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا.

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