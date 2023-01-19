فسحة على «قد الإيد».. 8 أماكن مميزة لقضاء إجازة نصف العام في قنا

إجازة منتصف العام، تعد وقتا مناسبا لتجمع أفراد الأسرة معا، من أجل التنزه وقضاء وقت لطيف، ويسبقها كثير من البحث عن المناطق الأكثر دفئًا في هذا التوقيت من العام، لتكون وجهتهم، ويوجد في محافظة قنا، العديد من الأماكن المميزة التي تصلح للتنزه فيها، حيث يمر النيل بالمحافظة لمسافة تزيد عن 150 كيلومترًا.

ترصد «الوطن» أسعار الأماكن الترفيهية في محافظة قنا، وفقًا لما هو معلن من قبل المجلس الأعلى للآثار، لمساعدة محبي الآثار والحضارة المصرية على قضاء إجازة سعيدة في منتصف العام، بتكاليف قليلة لا تتجاوز 20 جنيهًا، ليتمكن أفراد الأسرة الواحدة من التنزه معا.

قصر الأمير يوسف كمال

يقع قصر الأمير يوسف كمال، على ضفاف نهر النيل بمدينة نجع حمادي، ويتكون من 9 وحدات معمارية فريدة، تضم قصر السلاملك، القصر، قاعة الطعام، المطبخ، الفسقية، ضريح الشيخ عمران، المئذنة، قاعة الدرس، السبيل، وتعد وحدات القصر التسع مزيجًا من الطرازين الأوروبى والإسلامى.

تبلغ تذكرة دخول القصر، 10 جنيهات للمواطن العادي، و5 جنيهات للطالب، ويفتح أبوابه للزيارة من الساعة الثامنة صباحا، حتى الخامسة عصرا.

معبد دندرة

يدخل معبد دندرة ضمن المعابد الأثرية المتكاملة للإله حتحور، ويقع في الجانب الغربي من نهر النيل، بجوار قرية دندرة، إذ تبلغ تذكر دخوله 20 جنيها للمواطن العادي، و10 جنيهات للطالب، ويفتح المعبد أبوابه للزيارة من الساعة السابعة صباحا، حتى الخامسة عصرا.

كورنيش النيل

يقع كورنيش نيل قنا بجوار كوبري دندرة، ويعد أفضل الأماكن للخروج في إجازة منتصف العام، وهو الوجهة الأولى للمواطنين والأسر، نظرًا لوجود خدمات عديدة، من مساحات خضراء ومنافذ بيع المشروبات ومراكب نيلية للتنزه في المياه، بالإضافة إلى كورنيش نيل نجع حمادي ومدينة دشنا وقوص، التي تعد مواقع مميزة للخروج ليلًا بعد انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

قصر ثقافة قنا وأماكن أخرى

قصر ثقافة قنا من أفضل الأماكن للخروج في قنا، للاستمتاع بالعروض الفنية، هذا بالإضافة إلى حديقة منطقة المعنا العامة، التي تضم وسائل ترفيه عديدة، وملاهي استاد قنا الرياضي، ومسجد وضريح القنائي، ونادي البحر في مدينة قنا، الذي يوجد به كل الأنشطة الرياضية وكافتيريا كبيرة على ضفاف النيل.