فسحة على «قد الإيد».. 8 معالم سياحية في أسيوط أسعارها تبدأ من 5 جنيهات

تتميز محافظة أسيوط، بالعديد من المناطق السياحية، التي تجعلها محط أنظار الجميع، فهي تشتهر بتاريخها المميز والعريق، الذي يعود إلى العصور الفرعونية، ومع قرب إجازة نصف العام الدراسي، يستعد الأهالي للتنزه برفقة أولادهم، ومع الرغبة في التجديد والتنوع، يبحثون دائما عن أبرز المعالم السياحية والأثرية، التي يمكن أن يقصدونها للتنزه، ويكون سعرها على «قد الإيد».

دير مريم العذراء

يعد دير مريم العذراء، من أبرز معالم أسيوط، حيث يقع في منطقة دنكة، ويتميز بالهدوء والسلام، وبموقعه المذهل الذي يطل على غرب أسيوط، ويقع هذا الدير وسط مجموعة من الأماكن الترفيهية للأطفال، ودخوله بالمجان، وتبدأ الزيارة منذ الساعة 7 صباحا.

آثار مير

تبعد آثار مير، عن شمال غرب أسيوط، ما يقرب من ساعة كاملة بوسيلة المواصلات، وتحتوي هذه الآثار على مجموعة من المقابر المنحوتة على جبل، ويجب التسلق على الرمال الناعمة من أجل الوصول إليها، فهو مكان فائق للخيال، يتردد عليه كثير من سكان المحافظة، وسعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، بينما للطالب 5 جنيهات.

دير ريفا

تقع مقابر دير ريفا، التي في قرية دير ريفا أعلى الجبال، كما أنها تحتوي على مجموعة من الكهوف والمقابر التي تُعطي انطباعات عن الحياة المصرية القديمة، إذ تحوي نقوشا هيروغليفية تتحدث عن الحياة المصرية القديمة، ومعلومات عن الدفن في هذه المقابر، سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

جزيرة الموز

في وسط مياه النيل بأسيوط، تقع جزيرة الموز شمال المنطقة، وتتميز بأشجار الموز والعديد من الفواكه الأخرى، منها: البرتقال، والبابايا، كما يتميز المكان بمنظره المدهش، خصوصًا عند غروب الشمس، ويمكن رؤية العديد من الحيوانات هناك كالتماسيح، والقرود، كما يمكن التعرف على المراحل التي ينمو بها شجر الموز، ويمكن الوصول إلى جزيرة الموز عن طريق ركوب قارب بحري عبر النهر، وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها للفرد.

قناطر أسيوط

في عام 1903، شيد المهندس البريطاني المشهور السير ويليام ويلكوكس، قناطر أسيوط، على ضفاف نهر النيل، في ساحة كبيرة مزدحمة بالمحال والمتاجر المختلفة، بينما يوجد مسجد المجاهدين، الذي يعد من أهم المعالم الدينية التي يتوافد عليها الزوار، والدخول إليه بالمجان.

حديقة الحيوانات

في مركز أبوتيج التابع للمحافظة، توجد حديقة حيوانات كبيرة، تتميز بجمالها وتوافد الزوار عليها من أنحاء المحافظات المجاورة لزيارتها، لجمال منظرها وركوب المركب النهري، الذي يتجول وسط المياه لمدة نصف ساعة على الأقل، وحتى الوقت المحدد من قبل الراكب، كما أنه يوجد مسجد السيد الفرغل.

ثقافة دير تاسا

بينما يوجد في الضفة الشرقية لنهر النيل، ثقافة دير تاسا، التي تتألف من مقابر موجودة في منطقة دير تاسا، بين أسيوط وأخميم عند الضفة الشرقية، ويتألف المكان من العديد من الآثار، أبرزها الهياكل العظمية، والحفريات، والأواني الفخارية، وغيرها.