مساعد رئيس تحرير «الوطن»: معارض «أهلا رمضان» هدفها التيسير على المواطن

قال إمام أحمد، مساعد رئيس تحرير جريدة الوطن، إن معارض «أهلا رمضان» المقامة حاليا وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى التيسير على المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 لـ35%، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لا تقوم بها الحكومة وحدها، لكنها تمت بعد شراكة جرى إبرامها ما بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والمجتمع المدني.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اكسترا اليوم»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بدور قوي على الأرض، ما يعكس وجود حالة من الالتفاف بين جميع الأطراف من الحكومة والغرف التجارية والمؤسسات التنموية الموجودة في مصر بهدف توفير السلع وتقديم الخدمة للمواطن بسعر مخفض.

الدولة تبذل مجهودا كبيرا

واستطرد: «هذا الأمر يتزامن مع أزمة كبرى يعانيها العالم، وتتعلق بالغذاء والطاقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي فالدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية للتيسير على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وفي المعارض هناك إتاحة لجميع السلع، وليس هناك نقص داخل المعارض المنتشرة على مستوى الجمهورية».