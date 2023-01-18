خبير شؤون إقليمية ليوسف الحسيني: تراجعات محتملة في مستوى الالتزام الإسرائيلي بعملية السلام

قال الدكتور أكرم حسام، خبير الشؤون الإقليمية، إن هناك ارتباط وثيق بين ما جرى أمس في القاهرة، وما جرى اليوم في أبو ظبي، فالقمتان تحملان دلالة إقليمية واضحة، بأن هناك تحركات على مستوى الإقليم، استوجبت أن يكون هناك تطور على قدر السرعة.

تطورات بالملف الفلسطيني

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»، أن التطورات التي شهدها الملف الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا منذ وصول بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، والحديث عن تراجعات محتملة في مستوى الالتزام الإسرائيلي بعملية السلام، والحديث عن تحركات إسرائيلية لتفخيخ الوضع الحالي على الأرض، وضرب جهود التهدئة والتسوية التي تتحرك فيها القيادة المصرية على مدار أكثر من عام، بالتعاون مع الأشقاء في الأردن وفلسطين.

مصر تتحمل مسؤوليتها التاريخية

وتابع خبير الشؤون الإقليمية: «كل هذه المؤشرات استوجبت أن تتحمل مصر كما هي العادة المسؤولية التاريخية لإيضاح هذا أمام القادة العرب، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن هذه المجموعة التي حضرت قمة أبو ظبي التشاورية التي وصفت بالمفاجئة بمنطقة جغرافية واحدة».