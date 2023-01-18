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يوسف الحسيني: احتفالات المصريين تتعلق بالموروثات والعادات الثقافية

كتب:

محمد متولي
11:39 م | الأربعاء 18 يناير 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الشعب المصري محب للاحتفالات، ودائما يسعون للاحتفال بسبب الموروثات الثقافية الموجودة لدى الجميع بلا استثناء، «الاحتفالات متعلقه بموروثاتنا وعادتنا الثقافية، ولا تتعلق فقط بالشعائر».

الحسيني: كل المصريين يحتفلون بعيد الغطاس

أضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية، أن المسيحيين ليسوا وحدهم هم من يحتفلون بعيد الغطاس، بينما يحتفل به المسلمون كذلك، «ده جزء من شكلنا في هذا المجتمع اللي بيتعامل مع بعضه البعض، طول الوقت في وجدانه وعقله، دون أن ينظر إلى الشرائع أو الأديان، ده مش في دماغنا».

مصطلح أبناء الوطن الواحد وضعه المصريون

واستطرد: «المصريين هم من وضعوا مصطلح أبناء الوطن الواحد، وهي دي خلقتنا كده أقباط أو مسلمين كلنا مصريين بس، وكل سنة وكلنا طيبين بعيد الغطاس».

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