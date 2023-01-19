شباب مبادرة «في ضيافة بصراوي» يكشفون تفاصيلها: نوفر مأوى لضيوف «خليجي 25»

بعنوان «في ضيافة بصراوي»، أطلق عدد من الشباب العراقيين حملة لاستضافة ضيوف كأس الخليج «خليجي 25»، المقامة حاليا في العراق؛ إذ يشرف على الحملة عدد من المتطوعين، منهم الشاب إحسان أحمد كاظم، الذي كشف تفاصيل المبادرة وآلية عملها.

كاظم: آلية عمل المبادرة بسيطة غير مكلفة

وأوضح إحسان أحمد كاظم، في تصريح لـ«الوطن» أن آلية عمل المبادرة بسيطة وغير مكلفة؛ إذ تتيح للجميع الاشتراك بها سواء عن طريق التطوع أو الاستفادة بخدماتها، حيث جرى إطلاق استمارة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة «الفيسبوك»، وذلك للتواصل مع ضيوف «خليجي 25»، وتوفير مقر لإقامتهم خلال أيام البطولة.

وأضاف الشاب أن الحاجة إلى إطلاق هذه الحملة، جاءت بعدما واجه عدد كبير من ضيوف كأس الخليج، أزمة في الإقامة ببغداد والبصرة خلال أيام البطولة، وذلك نتيجة ازدحام الفنادق الموجودة بالعاصمة والمدن العراقية، فضلا عن ارتفاع أسعار الإقامة الخاصة ببعض الفنادق.

ونوه إحسان كاظم، إلى أن المبادرة جاءت بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات العراقية، التي انتشرت في الشوارع والطرقات وأماكن ارتياد جماهير البطولة، إلا أن أهم ما يميز مبادرة «في ضيافة بصراوي» كونها إلكترونية، جرى طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المبادرة لا تقتصر على المأوى

وشدد الشاب، على أن المبادرة لا تقتصر على المأوى أو توفير المسكن فقط، بل يجرى أيضا العمل على توفير وجبات خاصة بالضيوف خاصة داخل المدرجات، لافتا إلى أن الاستفادة من المبادرة غير مقتصر على أهالي الخليج فقط بل يمكن للعراقيين من المحافظات والمدن البعيدة، الاستفادة من الحملة أيضا.

يذكر أن مدينة البصرة مستضيفة بطولة كأس الخليج، شهدت تزايدا كبيرا في إقبال الجماهير الخليجية خلال الأيام القليلة الماضية، لحضور مباريات «خليجي 25»،مما جعل الفنادق تمتلئ بالكامل وتعجز عن استقبال المزيد، لكن أهالي العراق أطلقوا بعض المبادرات العفوية والتي لاقت الترحيب والاستحسان.