طقس السويس اليوم.. شبورة وبرودة ليلا والعظمى تسجل 20 درجة مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظة السويس، اليوم الخميس، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، مع انخفاض الحرارة ليلا.

وذكر بيان هيئة الأرصاد، أن الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس تشهد تكون الشبورة المائية صباحا، والتي قد تكون كثيفة مع انخفاض الحرارة خلال الصباح والليل، لافتا إلى أن طقس النهار مشمس، وسرعة الرياح تكون معتدلة، تسجل 22كم/ساعة.

استمرار رفع درجة الاستعداد وانتظام حركة التنقل والسير

وتشهد محافظة السويس انتظام في حركة السير والتنقل بين أحياء المحافظة الخمسة، وكذلك خطوط السير التى تربط بين المناطق والمحافظات المجاورة.

وتستمر أجهزة المحافظة في رفع درجة الاستعداد التي أعلنتها بعد ظهور التقلبات في المحافظات، لمواجهة أي تقلبات جوية في طقس السويس.

قراءات طقس محافظة السويس اليوم

وقد سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الخميس؛ إذ سجلت دجرة الحرارة العظمى 20، أما الصغرى فجاءت 9، ونسبة الرطوبة 39%، وسرعة الرياح 22 كم/ساعة.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن البحر الأحمر في طقس السويس اليوم الخميس، يشهد ارتفاع الموج بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية شرقية.