الأرصاد: 20 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا.. وسانت كاترين تسجل حرارة صفر

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الخميس 19 يناير وتتضمن إدراج 20 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة و9 الأكثر دفئاً.

المدن الأكثر برودة

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة، فإن المحافظات والمدن الأكثر برودة هى، «سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة صفر، ونخل درجة واحدة مئوية، والوادي الجديد 5 درجات مئوية، وسيوة وأسيوط وسوهاج 6 درجات مئوية، وقنا والأقصر والمنيا 7 درجات، وأسوان والفيوم وبني سويف والطور ورفح والعريش والسويس وطنطا ووادى النطرون و6 أكتوبر، والإسماعيلية 8 درجات مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً الخميس

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الخميس تكون المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هي مرسى علم درجة الحرارة العظمى 25 أما الصغرى 14 درجة، وشلاتين العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ورأس غارب العظمى 23 والصغرى 12 درجة، والغردقة العظمى 24 والصغرى 12 درجة.

أما سفاجا العظمى 24 والصغرى 13 درجات، وحلايب 23 العظمى والصغرى 15 درجة، وأبو رماد 24 العظمى أما الصغرى 14 درجة، ورأس حدربة 23 العظمى والصغرى 13 درجة، وشرم الشيخ 23 العظمى والصغرى 13 درجة مئوية.