أستاذ علوم سياسية بواشنطن لـ قناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تدفع ثمن الأزمة الروسية

أكد الدكتور إدموند غريب أستاذ العلوم السياسية بواشنطن أن الإدارة الأمريكية كانت ترغب في الحصول على دعم حلفائها في أوروبا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لافتًا إلى أن الولايات المتحدة مارست مجموعة من الضغوط على حلفائها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها.

الأوربيون يدفعوا ثمنا باهظا

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة القاهرة الإخبارية أنه من الواضح ضعف وضع الأوروبيين فهم يدفعون حاليًا ثمنًا باهظًا للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار أن بعض القيادات الأوروبية تعارض دعم أوكرانيا بتسليم أسلحة متطورة لها لكنها تمثل الأقلية من القيادات.

ألمانيا لن تسلم الدبابات المتطورة لأوكرانيا إلا عام 2024

ولفت إلى أن ألمانيا مترددة في تسليح أوكرانيا بأسلحة متطورة مشيرًا إلى أن هناك أنباء جاءت عن أن ألمانيا لن تسلم الدبابات المتطورة لأوكرانيا إلا عام 2024.

وأكد أن المفتش العام للقيادة العسكرية الألمانية حذر من التقييمات الغربية لقوة أوكرانيا منذ الصيف الماضي لتقدمها وقتها لأنها حققت تراجعا ولم تحقق تقدما في على أرض الواقع، منتقدًا ما يذكره وزير الخارجية الأمريكي أن روسيا تخسر وتتراجع لأنها وضع صعب.