رئيس المركز الأوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: الغرب يدعم كييف حتى لا تمحى من على الخريطة

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن وضع الأزمة ليس كما تصفه روسيا، موضحًا أن أوكرانيا عندما طلبت الانضمام للاتحاد الأوروبي قبل الحرب لم تقبل، لأنها كانت غير قادرة على تنفيذ شروط الاتحاد، ولن تلبي كل المعايير التي بموجبها يجرى انضمامها.

الدعم الغربي الحالي لأوكرانيا يعود لسببين

وأضاف «أبو الرب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعم الغربي الحالي لأوكرانيا يعود لسببين، الأول دخول روسيا أوكرانيا والاعتداء على سيادة أرضها، وهي ضمن مجموعة الأمم المتحدة ووحدتها، لذلك التفت دول الغرب حول أوكرانيا لدعمها أمام التدخلات العسكرية الروسية في كييف.

أوكرانيا ليست معنية بتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي

وأوضح رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن الأمر الثاني أن الناتو يشعر بأنه مهدد في حال اقتراب روسيا من أراضيه، خاصة بعد التصريحات التي نسمعها دائمًا أن أوكرانيا سوف تمحى من على الخريطة نهائيًا، وهناك انعدام ثقة بين الأطراف وتوجهات يخشى كل طرف منها الآخر، مضيفًا أن أوكرانيا ليست معنية بتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي وأنها معنية بحماية وسلامة أراضيها.