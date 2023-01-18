قناة القاهرة الإخبارية: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا 14 مايو المقبل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري يوم 14 مايو المقبل، وذلك قبل شهر من التاريخ الذي حدده في وقت سابق.

الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة

وأوضحت «القاهرة الإخبارية»، أن استطلاعات الرأي تظهر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة، وستمثل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزمن، ومع تعهد تحالف المعارضة بإلغاء السياسات النقدية التي ينتهجها أردوغان، سيحسم التصويت أيضًا كيفية حُكم تركيا والدور الذي قد تؤديه في تخفيف حدة الصراع بأوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال أردوغان، مخاطبًا المشرّعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إن الأتراك سيرفضون المعارضة في صندوق الاقتراع بالتاريخ نفسه الذي جرت فيه انتخابات عام 1950.