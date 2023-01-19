قناة القاهرة الإخبارية: الغرب مؤمن بقدرة أوكرانيا على هزيمة الجيش الروسي

قال الدكتور سعيد سلام مدير مركز «فيجن»، للدراسات، إن المساعدات الغربية العسكرية للقوات الأوكرانية تشهد تصعيدا تدريجيا في الكم والكيف لافتًا إلى أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت المساعدات بأسلحة دفاعية خفيفة محمولة على الكتف والهدف كان دعم أوكرانيا من أجل وقف العدوان عليها، مشيرا إلى أن الغرب يؤمن بقدرة أوكرانيا على إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي.

الأسلحة تطورت بشكل نوعي

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأسلحة تطورت بشكل نوعي وتغير الدعم العسكري الغربي مع مرور الوقت نتيجة إيمان الحلفاء الغربيين بقدرة أوكرانيا والقوات الأوكرانية على صد وهزيمة الجيش الروسي.

رئيس هيئة الأركان الأوكرانية قدم طلبات محددة

وأشار إلى أن الحلفاء الغربيين بدأوا تزويد أوكرانيا بالمدفعية ذاتية الحركة وراجمات الصواريخ ومثيلاتها لافتًا أن الحديث الآن عن مد أوكرانيا بالدبابات والمدرعات سريعة الحركة في إطار تجهيز القوات الأوكرانية للعملية العسكرية المضادة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الأركان الأوكراني ووزير الدفاع والرئيس الأوكراني.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان الاوكرانية قدم طلبات محددة بعدد المدفعية والمركبات وغيرها من اللوجستيات اللازمة للجيش الأوكراني من أجل القيام بالهجوم المضاد لتحرير جميع الأراضي الأوكرانية.