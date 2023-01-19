أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1780 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، في سعر الأوقية عالميا وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، مقابل استقرارا نسبيا في أسعار الذهب على المستوي المحلي، مقارنة بأسعاره خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم على المستوي العالمي، 1911 دولارا، وعلى الصعيد المحلي انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في الصاغة وطال هذا الانخفاض جميع أعيرة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب في مصر، وفقًا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، الأسعار الآتية:

- الأوقية: 1911 دولارا.

- عيار 18، سجل 1,509 جنيها للبيع، و1,526 جنيها للشراء.

- عيار 14 سجل 1,173 جنيها للبيع و1,187 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1,760 جنيها للبيع، و1,780 جنيها للشراء.

- عيار 22 سجل 1,844 جنيها للبيع و1,865 جنيها للشراء.

- عيار 24 سجل 2,011 جنيها للبيع، و2,034 جنيها للشراء.

- سجل سعر الجنيه الذهب 14,080 جنيها للبيع و14,240جنيها للشراء.

- بيع كيلو الذهب اليوم بسعر 2,011,429 جنيها، في حين بلغ سعر الشراء 2,034,286 جنيها.