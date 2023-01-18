انتعاش أسعار الذهب عالميا بعد تراجع الدولار.. وقفزة في أسعار النفط

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 2.92%، مدفوعة بضعف أداء الدولار الأمريكي؛ المنافس للمعدن الأصفر في جذب أموال المستثمرين، وكذلك تراجع عوائد سندات الخزانة.

سعر الذهب يرتفع عالمياً لأعلى مستوياته منذ أكثر من 8 أشهر

ووفقاً للنشرة الصادرة عن البنك المركزي عن أداء الأسواق العالمية، فإنَّ المعدن الأصفر تمكن من البقاء عند أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، خلال الفترة من 6 إلى 13 يناير الحالي.

التوقعات بتيسير نقدي أمريكي تهزم الدولار

وأوضحت أن توجه الأسواق العالمية نحو تسعير دورة تشديد للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة، تسبب في هزيمة للدولار ليربح الاستثمار في الذهب.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.54% لتصل إلى 85.28 دولارًا للبرميل، ما يشير الى تحقيقها أفضل أداء أسبوعي لها منذ 7 أكتوبر الماضي.

وارتفعت الأسعار في بداية الأسبوع مدعومة بالتفاؤل بشأن تحرك الصين لإعادة فتح حدودها، وهو ما سيعزز الطلب على الوقود ويغطي على مخاوف الركود العالمي.

أدت التوقعات بتقليل حجم رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة إلى تعزيز توقعات الطلب، وقد ازدادت الاحتمالات برفع الفائدة بمقدار أقل بشكل أساسي بعد صدور أرقام أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك في يوم الخميس.

بدأ السوق يراهن على قرارات للسياسة النقدية تكون أكثر تحفيزاً للسوق التي من شأنها أن تسمح بتعافي اقتصادي سريع.

وبالنسبة لجانب العرض، أعلن معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع في المخزونات الأمريكية بمقدار 14.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من يناير، بينما توقع المحللون انخفاضًا قدره 2.2 مليون برميل خلال هذه الفترة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 19 مليون برميل إلى 439.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، في الوقت الذي توقع فيه المحللون انخفاضًا بمقدار 2.2 مليون برميل.