بعد قرار «المركزي».. كم يدفع البنك الأهلي على الودائع لمدة عام؟

أعلن البنك الأهلي المصري، أسعار الفائدة الجديدة على الودائع، اعتباراً من يناير الجاري، بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بزيادة سعري الإيداع والإقراض لـ 16.25% و17.25%، بنسبة 3%.

بحسب قائمة أسعار الفائدة الجديد في البنك الأهلي فإن مدة الوديعة من 7 أيام حتى 15 يوما تصل إلى عائد 5%، وهو نفس المبلغ في الـ 15 يوم وأقل من الشهر، أما الشهر وأقل من شهرين تكون 6.50%، وكذلك الشهرين والأقل من 3 شهور.

كم يدفع البنك الأهلي على الودائع

فيما يحصل صاحب الوديعة التي تكون مدتها 3 شهور وأقل من 6 شهور على عائد 7%، ونفس المبلغ في الـ 6 شهور وأقل من سنة، بينما تكون وديعة السنة والأقل من سنتين إلى 7.50%، وكذلك للسنتين والأقل من 3 سنوات.

يختلف العائد حسب حجم ومدة الوديعة

وبالنسبة لمدة الوديعة 3 سنوات لأقل من 4 سنوات والـ 4 أعوام لأقل من 5 سنوات يصرف لهما عائد 7%، والأكثر من 7 سنوات تكون بعائد 6.75%، ويختلف العائد حسب حجم ومدة الوديعة سواء كانت أقل من 15 يوم أو أكثر من 7 سنوات.

يذكر أن البنك الأهلي المصري قدر طرح شهادتين بعائد مرتفع، بسعر فائدة 22.5% بعائد يصرف شهرياً، و25% بعائد يصرف سنوياً، لمدة عام، بالتزامن مع طرح بنك مصر، شهادتين بذات العائد.