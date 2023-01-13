اختار المناسب.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى عائد شهري في البنوك

أشعل طرح أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي وبنك مصر، لشهادات الـ25% و22.5% ماراثون إصدار الأوعية الإدخارية ذات العوائد المرتفعة من البنوك المحلية، ليعلن البنك التجاري الدولي وQNB الأهلي طرح شهادات مماثلة من حيث الفائدة العالية والآجال القصيرة.

ووفقا لمواقع الـ4 بنوك الرسمية التي أعلنت طرح 4 شهادات تتميز بأنها الأعلى من حيث العائد في الوقت الحالي، تستعرض «الوطن» مميزات كل وعاء على حده.

شهادات «الأهلي المصري» البلاتينية و«طلعت حرب» من بنك مصر

مدة الشهادة: عام واحد فقط.

العائد: سنوي ثابت، يصل لـ25% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة و22.5% عند صرفه شهريا.

قيمة الشهادة: الاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الـ1000.

العملة: الشهادة تصدر بالعملة المحلية، ويمكن شرائها عبر التحويلات الدولارية.

مميزات أخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية بتمويل يصل إلى 95% من قيمتها.

كيفية الشراء: من خلال زيارة فروع البنك الأهلي المختلفة بالمواعيد الرسمية، أو «أونلاين» عبر الإنترنت البنكي أو المحافظ الإلكترونية، والشهادات متاحة للأفراد فقط.

شهادات البنك التجاري الدولي: عوائد مرتفعة ودوريات صرف مختلفة

قيمة الشهادة: يبدأ الاكتتاب فيها من 100 ألف جنيه كـ حد أدنى، ومضاعفات الـ 1000.

العملة: الشهادات بالعملة المحلية؛ الجنيه.

آجل الشهادة: موعد الاستحقاق بعد 18 شهرا من تاريخ الاكتتاب؛ أي عام ونصف.

العائد: سنوي ثابت بدوريتين.

- تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة ويصل إلى 22.5%.

- يصرف شهريا بفائدة 20%.

- الاكتتاب بشهادات الـCIB من خلال زيارة شبكة فروع البنك، بالإضافة إلى إمكانية الشراء «أونلاين» على مدار الـ24 ساعة عبر تطبيقات الهاتف؛ «الإنترنت البنكي» ومحفظة الهاتف.

يتيح الـ CIB-مصر؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، إمكانية الحصول على قروض بضمان الشهادة، ومتاحة للعملاء الأفراد، سواء المصريين أو الأجانب.

شهادات الـ 22.5% من «QNB الأهلي»

أصدر ثاني أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول؛ QNB الأهلي، شهادة ادخار جديدة بعائد مرتفع تنافسي.

آجل الشهادة: 18 شهرا، أي عام ونصف.

العائد: سنوي ثابت.

يصل إلى 22.5% عند صرفه بنهاية مدة الشهادة.

%20 عند صرفه شهريا.

قيمة الشهادة: يبدأ الاكتتاب من 1000 جنيه، ومضاعفات الألف، والشراء بالجنيه المصري.

إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

والشهادة متاحة للأفراد، ويمكن شرائها من خلال فروع QNB الأهلي، أو ربطها عبر تطبيقات الهاتف التابعة للبنك.

يجدر الإشارة إلى أنَّ المنافسة بين بنوك القطاعين العام والخاص على طرح ذلك النوع من الأوعية الإدخارية يعد الأول من نوعه، ما يخدم خطة الدولة وأهدافها للشمول المالي والتحول الرقمي بجذب أكبر قدر من العملاء والمدخرات للقنوات المصرفية.