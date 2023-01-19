عقوبة استخدام كشافات الإضاءة العالية في سيارتك.. احذر الغرامة

وضع قانون المرور الجديد، عددا من الضوابط الصارمة عند قيام بعض المخالفات التي تعرض حياة الركاب والسائقين والمارة للخطر، وتساهم هذه الضوابط في تنظيم حركة السير، والحفاظ على سلامة جميع من هم على الطريق، ولذلك نص قانون المرور غرامات وعقوبات على مخالفة هذه الأعمال.

قانون المرور الجديد

ومن بين العادات المنتشرة كثيرًا بين الشباب من مالكي وقائدي المركبات، هي استخدام كشافات الإضاءة العالية والمبهرة، دون أن يكون بعضهم على دراية بأن قانون المرور الجديد وضع عقوبات على هذه الأفعال، ومنها استخدام إضافات الإضاءة العالية والمبهرة.

عقوبة استخدام كشافات الإضاءة العالية

ونص قانون المرور الجديد في المادة «74» على أنه في حالة استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة المبهرة للبصر على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، يعاقب مرتكب هذا الفعل بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

ومن بين الغرامات الأخرى المتعلقة باستخدام الإضاءة وكشافات السيارة في المادة «74» من قانون المرور الجديد، هي وقوف المركبة ليلا على الطريق في الأماكن غير المضاءة والمظلمة، وذلك بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، وتكون العقوبة بنفس الغرامة المالية السابق ذكرها.