محافظ القليوبية: معيار اختيار الأم المثالية العطاء والكفاح في تربية الأبناء

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن معيار اختيار الأم المثالية 2023 على مستوي المحافظة هو مقدار عطاء الأم وكفاحها لتربية وتعليم أولادها وبناتها، وإعلاء القيم الأخلاقية والإنسانية لديهم.

وأشاد محافظ القليوبية في بيان له، بدور الأم وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسؤوليات الأم المتعددة، ورعايتها لأبنائها والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب .

اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية

وأشار البيان إلى أن محافظ القليوبية عقد اجتماعا باللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بالديوان العام، بعضوية كل من اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، وخالد عبدالعليم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وشيرين بركات، مقرر المجلس القومي للمرأة، وعضو ممثل عن الأوقاف، وإدارة الأمومة والطفولة.

واستمع المحافظ إلى قصص النجاح لكل أم على حدة، من خلال الطلبات المقدمة؛ إذ اختارت اللجنة 3 أمهات من إجمالي 18 أم متقدمة ليتم تصعيدهن لوزارة التضامن الاجتماعي لاختيار واحدة منهن لتمثل القليوبية.

ومن المقرر أن تقيم المحافظة احتفالية لتكريم 20 أم مثالية على مستوى المحافظة، ممن لم يتم اختيارهن اليوم.