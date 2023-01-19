ماس كهربائي وراء حريق في مول تجاري بسوهاج دون خسائر بشرية «صور»

أرجعت الجهات المختصة سبب الحريق الذي نشب بأحد المولات التجارية بمنطقة سيتي التابعة لقسم ثان بمدينة سوهاج إلى ماس كهربائي من إحدى وحدات التكييف التابعة لفرع سلسلة سوبر ماركت شهيرة، عقب إجراء المعاينة لموقع الحادث.

تفاصيل حريق مول تجاري

كان حريق قد نشب في مول تجاري «تحت الإنشاء» مكون من بدروم وأرضي وثلاثة طوابق، بدأ الحريق بالطابق الأول وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات بشرية أو امتداده للمناطق المجاورة فيي حين شملت التلفيات البضائع والأجهزة بسلسلة السوبر ماركت ومشحمة سيارات مجاورة، وجار تقديرها.

الإخطار الأمني بحريق مول تجاري في سوهاج

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق بمول تجاري بمدينة سوهاج وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث وتم فرض كردون أمني حول منطقة البلاغ.

مصرع طفل بحادث تصادم

وفي إطار آخر وقع حادث تصادم بطريق ترعة نجع حمادي دائرة قسم أول سوهاج نتج عنه وفاة طفل حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بالطفل «ياسين ا.ع.ا» سن 12 تلميذ، ويقيم دائرة القسم حال استقلاله دراجة هوائية مما نتج عنه وفاته.